20 yıllık iktidarda demokrasi taçlandı

Asker, yargı ve bürokrasi vesayetine son veren AK Parti, 20 yılda Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtı. Özgürlük alanları genişledi, reform niteliğinde adımlar atıldıAK Parti iktidarlarıyla birlikte Türkiye'de demokrasi ve insan hakları noktasında önemli adımlar atıldı. GAP, BELDES, KÖYDES gibi bölgesel kalkınma projeleri hayata geçirilerek, insan haklarının iyileşmesine katkı sağlanırken, ana dilde yayın, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, inkar ve asimilasyon politikalarına son verilmesi gibi atılımlar gerçekleştirildi.AK Parti döneminde terör sorunu ve demokratik hak talepleri birbirinden ayrıldı. Etnik kimliklere dönük ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verildi. Sivil toplum anlayışının güçlenmesi için önemli adımlar atıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uygulanan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kaldırıldı. "İşkenceye sıfır tolerans" politikası büyük bir titizlikle uygulandı.Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun çıkarıldı. Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırıldı. Azınlık statüsündeki vatandaşlarımızın vakıflarının taşınmazları geri verildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle hukuk sistemimizde uygulanmaya başlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu ve bağımsız Türkiye İnsan Hakları Kurumu kuruldu.Etnik ve yerel dillerle ilgili haklarının genişletilmesi kapsamında TRT aracılığıyla 24 saat ana dilde yayın yapılması sağlandı. Özel radyo ve televizyonların ana dilde yayın yapmasının önü açıldı. Aynı şekilde ana dilde siyasi propaganda imkanı sağlandı. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi, terör mağdurlarının zararlarının ödenmesi uygulaması, GAP, BELDES, KÖYDES, Sosyal Destek Programı, Bölge Kalkınma Ajansları" gibi projelerle insanların yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışıldı.2004 ve 2010 yıllarında Anayasa'da iki kez değişiklik yapılarak, kadına şiddetle mücadelede hukuki zemin güçlendirildi. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'yla birlikte, kadına yönelik şiddetin cezaları artırıldı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hayata geçirildi. Aile ihtisas mahkemeleri kuruldu.