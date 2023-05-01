Avrupa’nın en büyük GES’i yarın Konya’da açılıyor

Konya Karapınar'da kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) tam kapasite elektrik üretimine başladı. Avrupa'nın en büyüğü konumundaki GES'in açılışını yarın Konya'ya gidecek olan Başkan Erdoğan yapacak. Proje kapsamında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak, Ayrıca yeşil kalkınma stratejisi çerçevesinde 1.5 milyon tondan fazla karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak. Projede 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip, 3 milyon 256 bin 78 panel kullanıldı. Bu panallerde yüzde 80 yerlilikle, Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında üretildi ve buraya getirildi. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip GES'in yatırım büyüklüğü ise 1 milyar dolar.