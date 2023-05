Bu meydanlar 14 Mayıs’ın müjdesini veriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlen ve yüzbinlerin akın ettiği Büyük Ankara Mitingi'nde önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:Sevgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkentinden selamlarımı gönderiyorum. Yüz binler geliyor. Maşallah muhteşem katılım var. Sandığı yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Dün İzmir'de de böyleydi. TEKNOFEST'te de böyleydi. Sandıkları gümbür gümbür patlamaya var mıyız? Biz bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kapı kapı dolaşacağız. 14 Mayıs'ta benim milletim bunlara siyasi mevta yapacak.Ankara'nın havalimanını biz yaptık, o güzelim yolları biz yaptık. Ankara'daki metroları biz yaptık. Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı bay bay Kemal'dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin.Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız rahatsızlık sebebiyle, dünyanın ve ülkenin dört bir yanı gibi Ankara'nın her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz. Bir gün akşam olup gittiğimizde, dudaklarda bizim Ankara ile birlikte yazdığımız 21 yıllık hikayemiz kalacak. Gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı hayalimiz kalacak. Türkiye Yüzyılının önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların (Millet İttifakı) yanında yerini aldı. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor.Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız.Ankara Milli Mücadele'de asla diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara'nın her yeri, özgürlüğü için direndi. FETO şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor.Gelırkenbir billboard gördüm'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor.İzmir ve İstanbul'da da aynı şeyi söylüyorlar.Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da4 yıldır ne yaptınız? Bunların 3 tanetanımı var. CHP'yi tanımak istiyorsanız3 kelime yeter; Çöp, çukur veçamur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşinizkurtardı. Çöp dağlarından kurtardık,çukurlardan kurtardık. Hepsini geç,susuzluktan kurtardık susuzluktan. İştebunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.Birtarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayıp eli kanlı teröristlerini hapisten çıkartıp aramıza göndermek isteyenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek. Avucunuzu yalayacaksınız avucunuzu.BAY bay Kemal sen talimatı Kandil'den alıyorsun. Kandil 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz' diyor. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Kılıçdaroğlu ile CHP bölücü emellerini gerçekleştirmek için yanıp tutuşan örgütlerin, küreselcilerin, LGBT'cilerin, mezhepçilik fitnesini çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.