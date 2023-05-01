PKK’ya terör örgütü diyemedi

6'LI koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim meydanlarında "terör örgütü PKK" ifadesi yerine "terör örgütü" demesine gerekçe olarak "propagandasını yapmamak" için PKK'yı telaffuz etmediğini iddia etti. Hatta Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde de terör örgütlerinin adları geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu "Genelkurmay da PKK adını geçirmez" iddiasında bulundu. 2016'da sosyal medyada paylaşımlarında, "PKK, FETÖ ve IŞİD..." adlarını geçirdiği ama sonradan terör örgütü PKK ifadesini kullanmamaya başladığı anlaşıldı. Hatta 2017'de terör örgütü DEAŞ ile ilgili açıklamalarında ise DEAŞ'la ilgili olarak propaganda hassasiyetini gözetmediği sosyal medya hesabındaki açıklamalarında görüldü.