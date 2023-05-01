Mersin’de HÜDA PAR standına saldırı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolunda gerçekleşen olayda HÜDA PAR listesinden AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç'in seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR Mersin İl Gençlik Kolları'nın standına kimliği belirsiz kişilerce silahlı, sopalı saldırı gerçekleşti.

Saldırganlar HÜDA PAR Gençlik Kolları Üyesi B.K, Y.O. ve Ş.E. isimli gençleri yaraladı. Saldırganların silahla ateş ettiği ancak herhangi silahlı bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Olay yerine giden partililer saldırganları püskürtürken saldırganların ara sokaklarda pusu kurarak beklemekte olduğu öğrenildi. Çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sonradan geldiği belirtilirken mahallede gerginlik sürüyor.