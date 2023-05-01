Türkiye, yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları dünya medyasında gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Bayraktar TB-2, Hürjet ve TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken TEKNOFEST'in başlamasıyla birlikte festivalin gözdesi Kızılelma'ya dünya medyası genş yer verdi.Yabancı haber ajansları Kızılelma için özel haberler yayınlarken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye oyuncu olmanın yanı sıra oyun kurucu olduğunu gösterdi" sözlerine de yer verildi. Al Jazeera, Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma'nın önümüzdeki yıl seri üretime geçeceğini dair sözlerini haberine taşırken "Türkiye Kızılelma'yla yepyeni bir gelecek inşa ediy or " yorumu yapıldı.Gazete, uluslararası alanda Türkiye savunma sanayisinin son yıllarda öne çıktığını da yazdı. TEKNOFEST'e odaklanan Reuters "Türk Baykar, gelecek yıl yeni hava muharebe uçağı üretmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı. Yunanistan, Bulgaristan Bulgaristan, Polonya medyaları da "Baykar, büyük haberi duyurdu" başlıklı haberlerinde Kızılelma'yı inceledi. Euronews, Baykar'ın seri üretimine hazırlandığı Kızılelma'nın TEKNOFEST'te ilgi odağı olduğunu belirtti.