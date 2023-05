Asırlık hayalleri gerçekleştirerek rahatsız etmeye devam edeceğiz

Türkiye'nin yerli savunma sanayiindeki gurur projeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı programında tanıtıldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende geliştirilen Milli Muharip Uçak, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 görücüye çıktı.Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın merakla beklenen ismini 'Kaan' olarak açıkladı. Yahya Kemal'in 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın. Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın' mısralarını okuyan Erdoğan, MMU'nun isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu da duyurdu. İşte Başkomutan sıfatını taşıyan Erdoğan'ın törende yaptığı gurur dolu konuşma:KAAN ile 5. nesil savaş uçağı üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri olduk. Son aylarda savunma sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu gemimizin katılması, İMECE uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması, Altay tankımızın Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmesi, Gökbey'in yerli motorla uçması, İHA'dan torpido atılması... Hamdolsun her alanda varız. Milletimizin asırlardır peşinden koştuğu hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz.Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz. Göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar. Yılmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Yerli savunma sanayiini yüzde 80'e çıkardık. Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız.Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak bunda hem güvenliğimizin sigortası, teknolojik ilerlemenin lokomotifi olan savunma sanayiinin çok büyük payı var. Dostlara güven, düşmanlarına korku veren savunma sanayii gücü, siyasi, ekonomik ve diplomatik atılımlarımızın en önemli zemini olmaya devam ediyor. Eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatıldı. Hürjet'i TCG Anadolu gemimize de konuşlandıracağız. KAAN bütün ihtişamı ile gözlerimizin önünde. Çok yakında o da uçacak. Öyle bir uçak düşün ki harp ortamında radarlarınna görünmeden düşmanın inine girecek.Tabii şimdi bunlar birilerini rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz, bunlara da herhalde maket diyecekler. Bunlar ve suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Biz onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.Ne yazık ki başta Bay Bay Kemal olmak üzere birileri Kandil'le görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak! Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üreten ABD, Çin, Rusya gibi sayılı ülkelerin yer aldığı üst lige taşıdı. Milli Muharip Uçak KAAN, 18 Mart'ta hangardan çıktı ve taksi testlerini yaptı. MMU'nun ilk uçuşunu bu yıl içinde yapması ve 2028'den itibaren de seri üretimine geçilmesi planlandı. 2030'dan itibaren F-16'ların aşamalı olarak devreden çıkması ile MMU (KAAN), envantere ağırlığını koyacak.Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet, 25 Nisan'da yerden teker keserek havalandı. Üst irtifa limiti 45 bin ft. olan Hürjet, ses hızının 1.4 katı hızda uçuş yapabilmek kabiliyetine sahip. Hürjet; ABD ve Güney Kore'deki benzerleri ile birlikte alanında dünyada ilk üç içinde yer alıyor. 2025'te envantere girmesi planlanan Hürjet'in taarruz tipi, bomba yükü ve avcı özelliğiyle pratikte F-16'nın küçük bir versiyonu olacak.ATAK-2, 11 tonluk ağır sınıf taarruz helikopteri. Taarruz, yakın hava desteği, hava-yer ve hava-hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetim gibi görevlere uygun olacak şekilde tasarlandı. 28 Nisan'da ilk uçuşunu yaptı. Dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik.ANKA-3,Kızılelma'dan sonra Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı olacak. Radar görünürlüğünün düşüklüğü nedeniyle hayalet uçak olarak adlandırılıyor. Turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek yük taşıma kapasiteli insansız savaş uçağının 2025'te envantere girmesi öngörülüyor.