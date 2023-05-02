Binali Yıldırım: Yolları böldük gönülleri birleştirdik

Seçim çalışmaları kapsamında Niğde'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım büyük ilgi gördü. Niğde Valisi Mustafa Koç tan ili hakkında kısa bir birifing aldıktan sonra Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Niğdelilerden hem cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Niğde AK Parti milletvekilleri adayları için oy istedi.

YOLLARI BÖLDÜK GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRDİK

Yıldırım "Ankara'dan Niğde'ye daha önce gelirken 5- 6 saatte ulaşılabiliyordu. Niğde'nin şimdi otoyolu var. Biz 2 saatte Niğde'ye geldik. Bizden önce Türkiye'de neredeyse bölünmüş yol yoktu. Biz yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Türkiye yüzyılı için neler yaptığımızı herkes görüyor. Fakat bakın Cumhur ittifakını kimler destekliyor. Terör örgütleri her gün bir açıklama yapıyorlar. Cumhur İttifakı'nı destekleyin diye. FETÖ'cüler de yine Cumhur İttifakı'nı destekleyen açıklamalar yapıyor. Sizler 14 Temmuz'da içinizden Ömer Halisdemir gibi bir kahramanı çıkarttınız. Bunlara izin verecek misiniz? Sizden bir isteğimiz var. Türkiye Yüzyılı için Niğde için yapacağımız çok büyük işler ve hedefler var. Niğde için hedeflerimiz var, Türkiye için hedeflerimiz var. Bunun için 5 Yıla daha ihtiyacımız var. " dedi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Niğde'den rekor oyla yeniden Başkan seçecek miyiz? Niğde'nin pırıl pırıl evlatları 3 milletvekili adayımızı meclise gönderecek miyiz? diyerek kalabalığa soran Yıldırım, salondan coşkulu bir " Evet " sesini aldıktan sonra "Allah sizden Razı Olsun " dedi. Binali Yıldırım, daha sonra Niğde'nin caddelerinde esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından, Nevşehir teşkilatının programına katılmak için Niğde den ayrıldı.