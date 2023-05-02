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Giriş Tarihi: 2.5.2023 08:47

FETÖ’nün ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’ darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY silahlı terör  örgütüne yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. FETÖ’nün ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5’i görevde, 1’i İhraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli belirledi. Ankara polisinin 9 ilde düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’ darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 'Adalet Teşkilatı Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5'i görevde, 1'i İhraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli belirledi.

12 FETÖ MENSUBU GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca tarafından gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara merkezli 9 işde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği öğrenildi.

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FETÖ’nün ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’ darbe
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