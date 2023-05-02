FETÖ’nün ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’ darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 'Adalet Teşkilatı Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5'i görevde, 1'i İhraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli belirledi.