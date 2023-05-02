HDP’liler Belçika’da AK Partili başkana saldırdı

Belçika'da 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler kapsamında oy verme işlemleri 3 ayrı noktada devam ediyor.Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da Belçika'daki oy verme işlemleri için Emirdağlı gurbetçilerle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek amacıyla Belçika'da ziyaretler gerçekleştiriyor. 30 Nisan'da oy verme yerine giden Koyuncu ve yanındaki ekibe HDP'liler saldırdı. Koyuncu "Yakamdaki şanlı Türk bayrağı rozeti buradaki hainlerin zoruna gitti. Seçim alanındaki hemşerilerimle bir aradayken HDPKK'lılar bizi alandan uzaklaştırmak istedi. Gurbetçi hemşerilerim gerekli cevabı sandıkta verecektir" dedi.