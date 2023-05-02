Tarihi anlara şahitlik ettiler: TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

VATANDAŞLAR TARİHİ ANLARA ŞAHİTLİK ETTİ

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere, TCG Anadolu'nun geçişini gururla izlediklerini söyledi.

Yerli uçakların, otomobilin, SİHA'ların da gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, "TCG Anadolu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçiyor, bizler de buna şahitlik ediyoruz. Eski bir deniz kuvvetleri personeli olarak çok heyecanlandım. O dönemlerde Türkiye'nin en büyükleri denilen gemilerinde çalıştım ama bugün TCG Anadolu gemisini gördüğümde bir başka heyecanlandım. Allah milletimizin yolunu açık etsin." diye konuştu.