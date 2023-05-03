Başkentte dev uyuşturucu operasyonu

OPERASYONA 2 BİN 841 PERSONEL KATILDI

Kökünü Kurutma Operasyonun da 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapıldığını aktaran Soylu, "524 şüpheli de sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın birçok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor. Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor. Bu tabi, bizim de bu konuda yoğun bir baskı altında olduğumuzun en önemli delillerinden birisidir. Onlar pes etti, biz ise Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu" dedi.