Başkentte dev uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin dev operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, yapılan teknik takip sonucunda uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmaların arından bugüne kadar 58 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirilerek, 203 şüpheliye adli işlem yapıldı.
662 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ
Şüphelilere ait 836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabının incelenerek sonucunda alınan MASAK raporu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen toplam 662 milyon lira tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 52 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.
BAKAN SOYLU: 524 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun bilgilerini paylaştı. Bakan Soylu, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın da yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü kökünü kurutma operasyonunun hem finans ayağı hem de satışlarının liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı" dedi.
OPERASYONA 2 BİN 841 PERSONEL KATILDI
Kökünü Kurutma Operasyonun da 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapıldığını aktaran Soylu, "524 şüpheli de sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın birçok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor. Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor. Bu tabi, bizim de bu konuda yoğun bir baskı altında olduğumuzun en önemli delillerinden birisidir. Onlar pes etti, biz ise Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu" dedi.