Doğru yolda olduğumuzun kanıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat Bey'i, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk" dedi. Altun, Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan Ajans'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesinin anlaşılabilir olduğunu belirtti. Kamu görevlilerinin isim isim zikredilerek hedef gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Altun, "Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir" dedi. ANKARA