Dünya savcıları İstanbul’a geliyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Uluslararası Savcılar Birliği'nin işbirliğiyle İstanbul'da "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" konulu 1. Avrupa Bölgesel Konferansı İstanbul'da başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılından bu yana üyesi olduğu Uluslararası Savcılar Birliği, dünya genelinde savcılar için ilk ve tek uluslararası organizasyon olma niteliğine sahip. IAP çatısı altında birincisi düzenlenen 1. Avrupa Bölgesel Konferansı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde başladı. İstanbul CVL Park Bosphorus Hotel'de dün başlayan konferans 5 Mayıs'a kadar sürecek. Konferansın dünkü bölümünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın katılımıyla ilk oturum gerçekleşirken, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de bir sunum yapacak.