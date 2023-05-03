Eskişehir’deki terör operasyonunda 3’ü milletvekili adayı 10 şüpheli adliyede

Şüphelilerin evlerinde ve örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.