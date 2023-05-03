Eskişehir’deki terör operasyonunda 3’ü milletvekili adayı 10 şüpheli adliyede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi.
Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6'sı kadın 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı. Aralarında Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi.