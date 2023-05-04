Konya ve Gaziantep’te Togg heyecanı: Hele bakın kim gelmiş!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile Konya caddelerinde dolaştı. Büyükşehir Taş Bina önüne getirilen Togg'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş Togg'u yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturdu.Gaziantepliler de yerli ve milli otomobil Togg'u zılgıt ve türkülerle karşıladı. Gaziantepliler uzun süredir bekledikleri Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg'u görmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün direksiyonuna geçtiği Togg, Atatürk Bulvarı, Özdemir Caddesi üzerinden seyrederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerli ve milli otomobili Gaziantep'te görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. "Hele bakın kim gelmiş? Togg gelmiş" diyerek duygularını paylaştı.Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu yaştan sonra artık binersem Togg'a binerim.Çok mutlu oldum. Togg'un geleceğini duyunca gelip fotoğraf çektirmek istedim. Allah yapanlardan razı olsun. İnşallah ben de bir gün alıp kullanırım.