Teröristbaşı Cemil Bayık’tan alçak tehdit! Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Seçilmezse iç savaş çıkartırız

KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ: TÜM HALKIMIZIN OY VERMESİ GEREKİYOR

Eli kanlı elebaşı Bese Hozat da HDP'yi ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.