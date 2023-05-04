Yeni Zigana hizmete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en uzun 3'üncü çift tüplü karayolu tüneli. Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle ortadan kalktı. Mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırılarakTrabzon-Gümüşhane arası seyahat süresi 1.5 saatten 30 dakikaya düşürüldü. 17 Mart 2017 tarihinde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan ve kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022'de biten tünel son teknoloji yerli sistemlerle donatıldı.Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile mevcut yol 8 kilometre kısaldı. Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Projede 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikle tünel olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek. Şaftın içerisine yağmur ve kar girmeyecek.