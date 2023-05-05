Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na HDP-PKK tepkisi: Bebek katillerine ne sözler verdin

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.
Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor." dedi.
"14 MAYIS'TA BU MASKELİ BALOYA HEP BERABER SON VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:
Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor.
Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor.
Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor. LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor.
Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin…