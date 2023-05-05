Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na HDP-PKK tepkisi: Bebek katillerine ne sözler verdin

"14 MAYIS'TA BU MASKELİ BALOYA HEP BERABER SON VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor.