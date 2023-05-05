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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Çay üreticileri taban fiyatından memnun: Devlet her zaman üreticisinin yanında

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çay üreticileri taban fiyatından memnun: Devlet her zaman üreticisinin yanında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de 6 lira 70 kuruş olan çay taban fiyatını 11 lira 30 kuruşa yükselttiklerini açıklaması vatandaşı ve üreticileri memnun etti. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan verilen taban fiyatın olumlu olduğunu belirterek "Beklentimiz 10 ile 11 TL arasındaydı. Üreticimize hayırlı olsun" dedi. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Verilen fiyatı olumlu bulduk. Allah razı olsun" dedi. Çay üreticileri de Erdoğan'ın açıkladığı taban fiyattan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hüseyin Uzun "Bizler çay üreticileri olarak açıklanan rakamdan memnunuz. Allah Erdoğan'dan razı olsun" derken, Nermin Topaloğlu "Daha fazlasını beklemek hayal olurdu. Yüzde 64'lük zam bizim için yeterli" dedi. Çay üreticisi Dursun Yavuz ise "Devletimiz her zaman üreticisinin yanında oldu. Cumhurbaşkanımız biz çay üreticilerini hiç mağdur etmedi. Açıkladığı yüzde 64 oranındaki artış hanemize mutluluk getirdi. Hasat zamanı gelince çoluk çocuk hep birlikte artık çayımızı gönül rahatlığıyla toplayacağız" diye konuştu. -

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Çay üreticileri taban fiyatından memnun: Devlet her zaman üreticisinin yanında
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