Doğu’nun incisi Van yatırımlarla parladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün geleceği Türkiye'nin Doğu'ya açılan kapısı Van'da, hem terörün hem de depremin izleri silindi. Van'da milyarlarca liralık projelerin bir kısmı tamamlanırken bir kısmı da devam ediyor. Yatırımlarla Vanlılar rahat nefes alırken turist sayısında da büyük artış oldu. Ekim 2011'de gerçekleşen büyük Van depremi sonrasında yerle bir olan şehir yeniden inşa edildi. TOKİ toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı aşan 24 binden fazla konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi yaptı. Konutların yanı sıra millet bahçeleri yapılarak yaşam alanları arttı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 30 metre genişliğindeki Hatuniye Caddesi ile trafik rahatlatıldı. 10 kilometrelik sahil yolu projesi de büyük ölçüde tamamlandı.200 milyon TL'lik maliyetle hayata geçirilen "Entegre Katı Atık Tesisi Projesi" ile kentin kronikleşmiş çöp sorunu tarihe karıştı. Tesiste ayrıca 7.5 megavat elektrik enerjisi üretilerek yaklaşık 35 bin hanenin ihtiyacı karşılanıyor. Gevaş Gölkaşı, Muradiye Karahan ve Özalp Aşağı Mollahasan aktarma istasyonlarıyla birlikte kırsal ilçelerdeki çöpler de tesise taşınarak ayrıştırılıyor. 180 milyon liralık yatırımla, 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferasla katıldığı törenle Van'a kazandırılan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde Van Gölü nefes aldı. Tesis ile göldeki endemik bir tür olan inci kefali ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türü korundu.