İstanbul’da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

SEVK YAZISINDA YAPILANMANIN DETAYLARI ANLATILDI

Savcılık sevk yazısında, il seviyesindeki yapılanmanın "şirket/ova" olarak isimlendirildiği, yeni yapılanmanın İstanbul'da "il imamı/hadimi", "erkek eğitim sorumlusu", "kadın eğitim sorumlusu", "finans sorumlusu", "mağdur aile mesulü", "izdivaç sorumlusu" ve "sosyal medya sorumlusu" şeklinde düzenlendiği belirtildi.

İlçe seviyesinde yapılanmanın ise "mağaza/yayla" olarak isimlendirildiği kaydedilen sevk yazısında, ilçe yapılanması genel sorumlusunun "ilçe imamı/hadimi" olduğu, onun altında "mütevelli/müzahir" esnaflar ile görüşen, "rehber" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının faaliyet yürüttüğü, toplanılan paraların rehberler aracılığıyla ilde faaliyet yürüten hadimlere veya finans sorumlularına ulaştırıldığı aktarıldı.

"Hadim" olarak faaliyet yürüten kişilerin farklı maskeleme yöntemleri kullanarak eski mütevelli heyeti üyesi şahıslar ile görüştüğü belirtilen sevk yazısında, "finans sorumlusu" kişinin ise yurt dışında bulunan örgüte müzahir şahıslardan gelen, mütevelli şahıslardan toplanan ve örgüt içerisinde münferit olarak para yardımında bulunan şahıslardan para topladığı kaydedildi.

Sevk yazısında, toplanılan paralarla yeni il yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların maaşlarının ödendiği, çözülmeyi önlemek ve örgüt içi dayanışmayı arttırmak amacıyla adli işlem yapılmış, KHK'lar ile ihraç edilmiş, akrabası cezaevinde olan, mağdur olarak nitelendirdikleri ailelere "mağdur aile mesulü" tarafından para yardımında bulunulduğu, bu ailelerden çocuklarını örgütün eğitim yapılanmasına dahil edenlere ve örgütsel aidiyet duygusu içerisinde olanlar ile örgütün ilerleyen süreçte (cezaevinden çıktıktan sonra) kendisinden istifade edeceği şahısların ailelerine öncelik verildiği aktarıldı.

Nöbetçi hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 7'sinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.