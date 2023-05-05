PKK’nın tepe ismine nokta operasyon

MİT, PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak Duhok'taki Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Ahmet Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine ait birçok karakola yönelik eylemlere katılmıştı.Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde önceki akşam düzenlenen operasyonda 8 teröristin etkisiz hâle getirildiği, böylece son 10 gün içinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 50'ye yaklaştığı bildirildi.