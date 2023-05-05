Togg ve Devrım yan yana

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) yan yana sergilenen Devrim ve Togg katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı fuara katılan Zeynep Özlem Karakelle (19), "Devrim ile Togg'un yan yana sergilenmesi beni gururlandırdı" dedi. Makine Mühendisliği öğrencisi Enes Uçan (20) "Mezun olduktan sonra otomobiller üzerine çalışmak istiyorum" diye konuştu. AA