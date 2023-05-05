Tüm umutlarını CHP’ye bağladılar

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının baş sorumluları arasında gösterilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu lehine propaganda üstüne propaganda yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun suçsuz olarak gördüğü ve özgürlük vaat ettiği Demirtaş, geçmiş senelerde "PKK terör örgütü değildir" ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleriyle de gündem olmuştu. Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden 1 oy Yeşil Sol Parti'ye, 1 oy da Kılıçdaroğlu'na istedi. Hapisten kurtulmak için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağlayan Demirtaş, "Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir" diyerek açık desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. SABAH