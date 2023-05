Batı’nın Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı yine hortladı

ERDOĞAN'DAN BATI BASININA TEPKİ:

Seçimlere sayılı günler kala provokasyon odakları yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında adeta yarışa girdi. Economist, Washington Post, BBC, New York Times, Politico, Guardian, Financial Times, Le Point ya da France 24... Batı medyası dört koldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıya geçti. Söz konusu yayın organları geçmişteki seçimlerde de benzer karalama yöntemlerine başvurmuştu. Hep bir ağızdan "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de" diyen Batı basını son 24 saatte de saldırılarını artırdı. İşte Economist'in başını çekiği saldırı odaklarının son attığı bazı manşet örnekleri:İngiltere merkezli haftalık dergi bu haftaki kapağında 14 Mayıs seçimlerine yer verdi. Bunun "2023'ün en önemli seçimi" olduğunu yazdı. Derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra "Erdoğan gitmeli" ve "Oy verin!" ifadelerinin birer çıkartma üzerinde yer aldığı bir görsel kullanıldı. Haberlerde açıkça 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan ettiler. Aynı Economist 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de "Kimsenin adil olmasını beklemediği yarışı Erdoğan'ın kolayca kazanması bekleniyor" diyerek seçimlerin güvenliğine ve şeffalığınaa gölge düşürmeye çalışmıştı.ABD merkezli gazete "Giderek artan despotizmin gölgesi Türkiye'deki seçimlerin üzerinde" başlığını taşıyan başyazı yayınlandı. Washingon Post, 2018'deki seçimlerde "Artık Erdoğan'ın galip ayrılması beklenen sonuç değil" yorumunu yaparak seçimleri manipüle etmeye çalışmıştı.Fransız dergisinin skandal kapağında "Erdoğan, diğer Putin" ifadesine yer verdi. Fransa basını 2018'deki seçim sürecinde de sık sık ""Muharrem İnce, Erdoğan'a meydan okuyan aday" başlıklarını atıyordu.Bir diğer İngiliz gazetesi olan FT'de de "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" denildi.Söz konusu yayın organları sadece kara propaganda ile sınırlı kalmıyor. Geçmişte birçok kez Türkçe paylaşımlar yaptılar. Türkiye karşıtı kim varsa sürekli miktofon uzatan bu basın organları, Türkiye'de örneğin İHA-SİHA üretimini, petrol-doğalgaz bulunmasını, halkın hükümetin politikalarından memnun olması gibi olumlu gelişmeleri ise sürekli karalama derdinde. Türkiye'nin terörle mücadelesine de sık sık dil uzatıyorlar. Terör örgütü PKK/ YPG'yi kahraman ilan ediyorlar. Tüm bunlara ek olarak Mavi Vatan, Türk Devletleri Teşkilatları, Azerbaycan'a verilen desteği ya da Afrika açılımlarını durdurmak için de ellerinden geleni yapıyorlar.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından Türkiye'nin son yıllarda sahada ve masada elde ettiği diplomatik başarılara ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan "İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var. Türkiye, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle özgüveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik.TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı ile soydaşlara ve yurtdışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşına kucak açtık. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız. Fatma GÖKSU / ANKARASİyaset bilimci Doç. Dr. Gökmen Kantar, Batı basınının Türkiye ve Erdoğan karşıtı manşetleriyle ilgili, "Erdoğan'dan rahatsız olmaları normal. Bugün bu milletin TCG Anadolu'su var, Kızılelma'sı var, Kaan'ı var, İHA'sı, SİHA'sı var. Batılı sözde demokratların, bir başka ülkenin seçmenine telkinde bulunması da demokrasiden nasip almadıklarını gösteriyor. Bu manşetler, özgür ve bağımsız Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmak isteyen bir zihniyetin ürünü. Erdoğan'dan kurtulalım diyorlar. Bir başka ülkenin seçmenine telkinde bulunmak demokrasi açısından doğru değil. Batılı devletler Türkiye'den rahatsızsa, bunu devletler düzeyinde diplomatik olarak ifade etmeliler. Manşetlerden ayar vermeye çalışarak değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşısında duran bütün dış güçlere karşı mücadele veriyor" dedi. Harun SEKMEN / SABAHTÜRKIYE Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Hukukçu Mehmet Sarı, "Türkiye'nin dünyada belirleyici bir rol üstlenmesi emperyalistlerin çıkarlarına karşı Türkiye'nin aldığı pozisyon, Erdoğan karşıtlığını besledi. Batılı dergilerde sistematik bir saldırı gerçekleşiyor. Erdoğan'ın nezdinde Türkiye'ye yönelik bir saldırı. Bu yapılar, milletimizin Erdoğan'a olan rağbetini göremiyorlar. Yalan haberlerle kötüleme, karalama kampanyalarına sarıldıklarını biliyoruz. Erdoğan gücünü milletten alıyor. Emperyalist emellere geçit vermemek lazım" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar" paylaşımında bulundu.