FETÖ’nün kumpasçısı Pensilvanya’da

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en kritik isimlerini yurtdışında adım adım izlemeye devam ediyor. Firari FETÖ'cüler Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi ve Çetin Özgür'ün de aralarında bulunduğu 16 ismi bulan SABAH, bir firari ismin izine daha ulaştı. 7 Şubat MİT kumpasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra 2'nci sırada yer alan, örgüt içinde sözde 'adalet bakanı' konumunda bulunan ve örgütün Türkiye yargı imamı olan 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin'i SABAH ekibi yaşadığı ABD'de görüntüledi.MİT'e yönelik kumpastan sonra, 2014'te ABD'ye firar eden İlyas Şahin'in, ABD'de hangi eyalette saklandığı sır gibi gibi saklanıyordu. SABAH, örgüt içinde dahi kimseyle pek görüşmeyen Şahin'in, Pensilvanya Lancaster şehrinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde ailesiyle birlikte yaşadığını tespit etti. Şahin 2018'den beri 120 metrekarelik iki katlı 3+1 villada oturuyor. Aylık 1750 dolar civarında kira ödüyor.Evinden saat 11.00 sıralarında özel aracıyla yola çıkıp Lancaster şehrinin en büyük AVM'si olan Park City Center'a giden Şahin, AVM'de işlettiği "SKY Line" adlı dondurmacı dükkânında görüntülendi. Bir zamanlar yüksek yargı dahil birçok yargı kurumunu emir komuta zinciri içinde yöneten Şahin'in şapkasını takıp dondurma tezgâhının başına geçtiği anlar objektiflere yansıdı. Şahin'in 15 Mayıs 2022'de kurduğu dondurmacının yanı sıra biri Austin 5 adlı tekstil giyim mağazası, diğeri oyun salonu ve hediyelik eşyaların satıldığı 2 ayrı dükkânı daha bulunuyor. Şahin'in "SKYLINE BUSSINCESSLLC" adlı tekstil ve hediyelik eşya şirketini eşi Ayşe Şahin'le birlikte kurduğu,LLC" adlı oyun salonunu da eşinin üstüne yaptığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride olan ve kırmızı bültenle aranan Yargıtay 11. Ceza Dairesi eski üyesi Şahin hakkında, darbe teşebbüsünden örgüt üyeliği ve yöneticiliğine kadar çok sayıda açılmış dava ve soruşturma bulunuyor.İlyasŞahin, 7 Şubat MİT kumpasının iddianamesinde, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra gelerek 2 numaralı şüpheli pozisyonunda bulunuyor. Şahin, MİT mahrem yapılanmasının imamı firari Murat Karabulut tarafından detaylıca planlanan kumpas için, elebaşı Gülen'den talimat almak için 20 Ocak 2012'de TK11 sefer sayılı uçakla İstanbul'dan ABD'ye uçtu. Şahin 10 gün sonra tekrar Atatürk Havalimanı üzerinden yurda döndü ve kumpas için harekete geçti. Şahin'in elebaşından aldığı talimat sonrası 2-3-4 Şubat 2012 tarihlerinde, Ankara Kızılcahamam'da MİT, emniyet ve yargıdaki mahrem imamların katıldığı kapsamlı toplantılar gerçekleştirerek kumpas kapsamında gözaltı kararı verilen MİT görevlilerine sorulacak soruların provasını bile yaptırdığı belirtildi.Şahin,örgüt içerisinde yerine geçtiği örgütün eski Türkiye yargı imamı Ahmet Can gibi dondurma sektörüne girdi. Firari Ahmet Can ise Dallas'ta dondurmacı dükkânı işletiyor.