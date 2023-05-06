İZSU’da istifa depremi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimlere günler kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğünde kelimenin tam anlamıyla istifa depremi yaşandı.

SOYER İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINDAN TRANSFER ETMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre Tunç Soyer'in 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten kısa bir süre sonra Genel Müdürlük sözü vererek İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı görevinden İZSU Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak transfer ettiği Gürkan Erdoğan, dün öğleden sonra görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sunan ve ardından da izne ayrılan Erdoğan'ın istifası İZSU'da ve büyükşehir belediyesinde deprem etkisi yarattı. İddiaya göre Soyer, Erdoğan'ı ikna etmeye çalışsa da Erdoğan 'Bu şartlarda daha fazla çalışamam' diyerek istifasını verip izne ayrıldı.

ERDOĞAN'IN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYORDU

Bir önceki İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ın Soyer tarafından görevden alınması ile birlikte adı Özkan'dan boşalan Genel Müdürlük koltuğunun en güçlü adayı olarak gösterilen Erdoğan, son anda Soyer'in karar değiştirip Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu'nu Genel Müdür olarak atması ile büyük şok yaşamıştı. Bir süredir Köseoğlu'nun altında görev yapan Gürkan Erdoğan ile Ali Hıdır Köseoğlu'nun birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı da sızan bilgiler arasında yer aldı. Hatta Soyer'in bir süre önce Erdoğan'a ESHOT Genel Müdür Yardımcılığı görevini teklif ettiği fakat Erdoğan'ın bu görevi kabul etmediği de iddialar arasında. Erdoğan'dan boşalan koltuğa ESHOT Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerim Özer'in gelmek istediği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.

GÖREVDEN ALMAYA KARŞI EMEKLİLİK KOZU

İZSU Genel Müdürlüğü ile yollarını ayırma kararı alan diğer bir isim ise yine genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Candan Dipli. Edinilen bilgiye göre Soyer'in Dipli'yi görevden almayı planladığı, bunun üzerine Dipli'nin Soyer'in görevden alma hamlesine karşılık emeklilik kozunu öne sürerek dilekçesini verdiği konuşuluyor.

FİNANSMAN VE İHALELERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLARI DA İSTİFA ETTİ

İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki deprem bunlarla da sınırlı kalmadı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün mali işlerden sorumlu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Özgür Akkavak ile Satın alma ve ihalelerden sorumlu Ticaret İşleri Daire Başkanı İlbay Güleç ile Gürkan Erdoğan'a bağlı olarak çalışan 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı N. Evrim Eryılmazlı da görevlerinden istifa eden daire başkanları arasında yer aldı. Kulislerde Eryılmazlı'yı Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan'ın getirdiği, Erdoğan istifa edince Eryılmazlı'nın da istifasını verdiği konuşuluyor.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANINCA

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü'nün mali işler ve finansman ile satın alma, hizmet ve yapım ihalelerinden sorumlu iki daire başkanının da arka arkaya istifa etmeleri manidar olarak değerlendiriliyor. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Özgür Akkavak'ın istifasında İZSU'nun içine düştüğü mali darboğazın yattığı öne sürülüyor. İZSU'nun kuruma iş yapan bir çok müteahhite hakedişlerini ödeyemiyor olması, alacaklarını tahsil edemeyen müteahhitlerin de sık sık daire başkanlığının kapısını aşındırması Özkavak'ı istifaya zorlayan en önemli etkenlerden birisi olarak gösteriliyor.