SİHA ve İHA’lar kalkan oldu

Türkiye yıllarca terör örgütü PKK'nın terör saldırıları için bir üs olarak kullandığı Şırnak'ın Cudi ve Gabar Dağı'nda sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor. Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol sahasında, 2022 yılında çalışmalara başlayan ve 2023 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrolü buldu. Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında milyarlarca dolar değerinde günlük 100 bin varil petrol üretimi yapılacağı açıklanırken, Millet İttifakı'nın 'biz gelince dokunacağız' dediği Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Gabar ve Cudi Dağı'nda petrolün arama çalışmalarında önemli rol aldı. Milli hava araçları, yıllarca terör örgütünün kol gezdiği ve PKK'nın en önemli geçiş güzergahı olan Irak sınırındaki Cudi ile Gabar'ı teröristlerden temizledi. Komandolar ise, temizlenen bölgelerde yaptığı arazi aramatarama çalışmalarıyla onlarca sığınak, barınak ve teröristlerin kullandığı irili ufaklı kamplar imha edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede inşaat sürecine start verildi. Hüseyin KAÇAR