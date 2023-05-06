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Giriş Tarihi: 6.5.2023 13:25

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 45 gözaltı

Şırnak´ta terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 3 gün içerisinde yapılan eş zamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tabanca ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 45 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK'nın faaliyetlerine deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, 3 gün içerisinde seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair bilgiler bulunan, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 45 kişiye yönelik operasyon yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 45 gözaltı
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