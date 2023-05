Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?

Şanlıurfa Halfeti'de 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi, PKK ve siyasi uzantılarının açık desteğiyle seçime giden Millet İttifakı'na oğlunun mezarı başında isyan etti. İşte Kayadibi'nin sözleri:6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor HDP ile işbirliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?İçinizde ufak bir memleket sevgisi, bayrağın ve şehitlerimizin hatırı varsa oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve iki kez düşünün. Millete sesleniyorum, bizim çocuklarımızı kim öldürdü? Halkımız evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürüyenlere nasıl oy verecek? Şehit ailelerinin döktüğü her bir damla gözyaşının hesabını verecekler.Bu seçim parti seçimi değil, 100 yılın seçimi, vatan, millet, bayrak seçimi. Karşıdakilerin cumhurbaşkanı adayı Türk bayrağı altında bile demeç vermiyor. Bunların hayatı yalan. İHA, SİHA düşmanlarına bu ülkeyi teslim etmeyiz.14 Mayıs bu yıl aynı zamanda Anneler Günü. Şehit annelerinin boynu her zaman bükük. Bu Anneler Günü'nde şehit annelerinin yüzünü güldürmek isteyenler seçimde doğru tercihte bulunsunlar. Şehit annelerine en güzel hediye, millet sevdalıların oylarıdır.Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi, 5 ay boyunca oğlunun kabrinin bulunduğu polis şehitliğinin elektriksiz kaldığını anlatarak "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş neredeydi? Trafo arızası için başvuru yaptık. Dağıtım şirketi, belediyenin abonelik başvurusu yapması gerektiğini söyledi. 10 Nisan Polis Haftası'ndan bir gün önce abonelik yaptırıldı. Belediyeyi idare edemeyen bir insan nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Şehitliğe hizmet etmeyen kişi, şehitlerin adını kullanmasın. Seçilmeden bize böyle davrananlar velev ki seçilseler buraları yerinden ederler" diye konuştu.