Gençler dünyanın en büyük Türk bayrağıyla yürüdü

Aksaray'da düzenlenen bayrak yürüyüşünde Türkiye Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı 2023 öğrenci tarafından açıldı. Aksaray Valiliği'nce düzenlenen "Bir hikâye de sen yaz" projesi kapsamında yapılan yürüyüşe katılan öğrenciler, 67 metre boyunda, 47 metre eninde, 600 kilogram ağırlığında ve 3 bin metrekare alana sahip dev Türk bayrağını gururla taşıdı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Amacımız bir farkındalık, bir güzellik oluşturmaktı. Gençler de bu güzelliğe ortak oldular. Emek veren bütün arkadaşlarıma, gençlere, öğretmenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.