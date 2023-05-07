Kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen sürüyor

Türkiye'de yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyelerin öncülüğünde açılan davalarla engellendi. Buna rağmen İstanbul Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla yürütülen kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kirazlıtepe'de geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan projenin tapuları törenle sahiplerine teslim edildi.Aynı anda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yeni kentsel dönüşüm projesinin de temeli atıldı. CHP'li meclis üyelerinin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktığı belirlendi. İşte o konuşmalar:Bir afet, bir deprem, bir sel baskını, bir yangın, çevresel büyük yıkımlar gibi nedenler varmış gibi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz. Bu gerekçe değil. Tabii TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz maalesef.Tabii ki (Kentsel dönüşüme) 'Hayır' diyeceğiz. Göğsümü gere gere, tüm arkadaşlar da duysun.Sizin (AK Parti'nin) getireceğiniz önerilere, tekliflere karşı olmamız bizim görevimiz.Üsküdar, Ünalan, Örnek veEsatpaşa revizyon imar planlarına göreistenilen değişikliğin daha fazla imarartışı oluşturacağından dolayı 'ret' oyuvereceğiz.Meclis gündemine gelen uygulamaimar planı değişikliği teklifine İyiParti grubu olarak 'Ret' oyu veriyoruz.2013'te biz 5000'lik planda rapora'hayır' dedik. Biz betonlaşma olmasındiye 'hayır' oyu vermişiz. Şimdiburada ilkesel anlamda 5000 planına'hayır' dediğimiz rapora bizim şimdiaynı rapora 1000'lik plana 'evet' dememizilkesel olarak biraz mümkün değil.Biz bu rapora 'Hayır' oyu vereceğimizibeyan ediyoruz.CHP'li meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi.