Kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen sürüyor

Türkiye'de yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyelerin öncülüğünde açılan davalarla engellendi. Buna rağmen İstanbul Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla yürütülen kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kirazlıtepe'de geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan projenin tapuları törenle sahiplerine teslim edildi.
Aynı anda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yeni kentsel dönüşüm projesinin de temeli atıldı. CHP'li meclis üyelerinin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktığı belirlendi. İşte o konuşmalar:
(5 AĞUSTOS 2014)
CHP Meclis Üyesi Yunus Can:
Bir afet, bir deprem, bir sel baskını, bir yangın, çevresel büyük yıkımlar gibi nedenler varmış gibi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz. Bu gerekçe değil. Tabii TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz maalesef.
CHP Meclis Üyesi Ercan Erdem:
Tabii ki (Kentsel dönüşüme) 'Hayır' diyeceğiz. Göğsümü gere gere, tüm arkadaşlar da duysun.
CHP Grup Başkan Vekili Çetin Karadağ:
Sizin (AK Parti'nin) getireceğiniz önerilere, tekliflere karşı olmamız bizim görevimiz.
(9 EKİM 2019)
CHP Meclis Üyesi Nasrettin Özkaya:
Üsküdar, Ünalan, Örnek ve
Esatpaşa revizyon imar planlarına göre
istenilen değişikliğin daha fazla imar
artışı oluşturacağından dolayı 'ret' oyu
vereceğiz.
İyi Parti Meclis Üyesi Abdullah Ekşi:
Meclis gündemine gelen uygulama
imar planı değişikliği teklifine İyi
Parti grubu olarak 'Ret' oyu veriyoruz.
(10 HAZİRAN 2021)
CHP Grup Başkan Vekili Doğan Tekel:
2013'te biz 5000'lik planda rapora
'hayır' dedik. Biz betonlaşma olmasın
diye 'hayır' oyu vermişiz. Şimdi
burada ilkesel anlamda 5000 planına
'hayır' dediğimiz rapora bizim şimdi
aynı rapora 1000'lik plana 'evet' dememiz
ilkesel olarak biraz mümkün değil.
Biz bu rapora 'Hayır' oyu vereceğimizi
beyan ediyoruz.
CHP'LİLER 10 DAVA AÇTI
CHP'li meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi.