Gaziden, FETÖ elebaşına ‘sayın’ diyen Babacan’a gaf yapmadı içi dışına vurdu

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Konya'dan geldiği Ankara'da, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerden alınan tanktan düşerek ağır yaralanan ve 4 ağır ameliyat geçiren Gazi Çetin Yıldız (41), katıldığı bir televizyon programında 251 şehidin katili, terörist başı Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.Babacan'ı şiddetle kınadığını söyleyen Yıldız tepkisini şu sözlerle dile getirdi:Seçimlerde kimlere güvendiklerinide görmüş olduk. Terörist başına sayındemek, 'iyi ki bombaladınız, vurdunuz'ile aynı anlama geliyor. Bunu bilmiyormu? Bir oy için, makam için böyle birşey söylenebilir mi?'Bebek katili Öcalan'ı serbest bırakacağız'diyenlere de ses çıkarmıyorlar.Neredeyse, 'Bebek Katilinin heykelinidikeceğiz' diyen Demirtaş'a şerefmadalyası takacaklar. Birlikte yol aldığı7'li masada oturanların düşüncenin deaynı olduğuna inanıyorum.Söylem ve eylemlerinin bir merkezden,yani Pensilvanya'dan çıktığı aşikar.Yürüttükleri siyasetle, hiçbir terörunsuru ve oluşumunu incinmek şöyledursun, perde arkasında pazarlık masasıkurup anlaşma sağlıyorlar. Buna mukabilülke menfaatine olan her işe de yaengel olmaya çalışıyorlar ya da eleştiriyorlar.Kılıçdaroğlu ise vaatlerini özerklikgibi feci bir noktaya kadar getirdi. Hertürlü terörü ve terör sevicilerini kınıyorum.Biz bu vatan, bayrak, ezan içinşehit ve gazi olduk. Yüzümüze nasılbakacaklar? Gerçek yüzlerini ortaya koydular.Ülkem için milletim için kanımınson damlasına kadar mücadele edeceğim.