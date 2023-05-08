Gaziden, FETÖ elebaşına ‘sayın’ diyen Babacan’a gaf yapmadı içi dışına vurdu

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Konya'dan geldiği Ankara'da, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerden alınan tanktan düşerek ağır yaralanan ve 4 ağır ameliyat geçiren Gazi Çetin Yıldız (41), katıldığı bir televizyon programında 251 şehidin katili, terörist başı Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.Babacan'ı şiddetle kınadığını söyleyen Yıldız tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
MAKAM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENİR Mİ
Seçimlerde kimlere güvendiklerini
de görmüş olduk. Terörist başına sayın
demek, 'iyi ki bombaladınız, vurdunuz'
ile aynı anlama geliyor. Bunu bilmiyor
mu? Bir oy için, makam için böyle bir
şey söylenebilir mi?
'Bebek katili Öcalan'ı serbest bırakacağız'
diyenlere de ses çıkarmıyorlar.
Neredeyse, 'Bebek Katilinin heykelini
dikeceğiz' diyen Demirtaş'a şeref
madalyası takacaklar. Birlikte yol aldığı
7'li masada oturanların düşüncenin de
aynı olduğuna inanıyorum.
'YÜZÜMÜZE NASIL BAKACAKLAR'
Söylem ve eylemlerinin bir merkezden,
yani Pensilvanya'dan çıktığı aşikar.
Yürüttükleri siyasetle, hiçbir terör
unsuru ve oluşumunu incinmek şöyle
dursun, perde arkasında pazarlık masası
kurup anlaşma sağlıyorlar. Buna mukabil
ülke menfaatine olan her işe de ya
engel olmaya çalışıyorlar ya da eleştiriyorlar.
Kılıçdaroğlu ise vaatlerini özerklik
gibi feci bir noktaya kadar getirdi. Her
türlü terörü ve terör sevicilerini kınıyorum.
Biz bu vatan, bayrak, ezan için
şehit ve gazi olduk. Yüzümüze nasıl
bakacaklar? Gerçek yüzlerini ortaya koydular.
Ülkem için milletim için kanımın
son damlasına kadar mücadele edeceğim.