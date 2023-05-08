Kumpasçı CHP’li müdür 9 yıl hapisle yargılanacak

HEM EVRAKTA SAHTECİLİK HEM İFTİRA

Şüpheli belediye çalışanının toplantıda olduğu halde avukat Sultansu'nun belediye başkanına hakaret söylemini duymuş ve bu olayın tanığı olmuş gibi sahte resmi belge düzenlediğini kaydeden savcılık, "Bu belgeye dayanarak müştekinin yargılanmasına neden olup iftira suçunu da işledi" dedi. Emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'nın "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi.