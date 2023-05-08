PKK’nın bombacısı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca "Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategoride" olan, PKK'lı Zerdeşt Karadeniz kod adlı terörist Eyvaz Beyaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla öldürüldü. Teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin detay verilmezken, örgütün nokta operasyonla büyük darbe aldığı öğrenildi. PKK/KCK'nın sözde "Özel Güç Cephe Sorumlusu" Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, 27 Ekim 2010'da Sinop Gerze- Yenikent'te Jandarma aracına, 06 Nisan 2011'de Sinop Boyabat'ta Emniyete ait araca silahlı saldırı, 26 Haziran 2012'de Trabzon Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. İnterpol tarafından da aranan teröristin son olarak Irak'ın Gara alanına geçtiği, örgüt elebaşı Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı belirlendi. Teröristi, saha ajanlarıyla takibe alan MİT'in, teröristi nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdiği öğrenildi.