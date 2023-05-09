Dünya şehircilik tarihine geçecek! Bakan Murat Kurum dev projede başvuru sayısını açıkladı

"KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNUYORLAR"

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Kurum şunları söyledi:

Sen kendini masanı terör örgütlerine teröristlere dayarsan söyleriz. Hangi masada kimlerle oturduğuna bak. Öyle yaparsan biz söyleriz. Sen buradan konuşuyorsun Kandil'den seni savunuyorlar. Sen Millet Bahçemizi Amerikalı siyasetçiye verirsen biz söyleriz. Bu yatırım bugün yok mu? Biz halka arz yaptık. Kendisinin SSK genel müdürlüğü dışında işi yok. Kimse sizin kara kaşınız gözünüz için size para vermez.

"BORCUMUZ YOK IMF'DEN BORÇ ALACAĞIZ DİYORLAR"

Şu an fiilen yabancı yatırımcılar yatırım yapıyor. Sanki yeni bir şey varmış gibi vaat vermekle neyi elde edeceksiniz. Şimdi borcumuz yok IMF'den borç alacağız diyorlar. Dünyanın yaşadığı bir krizden geçtik. Aynısını Almanya, Amerika da yaşıyor. Akaryakıt arttı, ısınamadılar. Siz salgında doğalgazla ilgili sıkıntı yaşadınız mı? Togg üretiyorsunuz üretilmedi, TCG Anadolu yapıyorsunuz ne ihtiyaç vardı. Ne yapsanız karşısında gerek olmadığına dair algı var. Tedarik zincirinde sorun olmuş, siz de etkileneceksiniz dünya gibi. Enflasyonumuz şu anda düşüyor daha da düşecek. 14 Mayıs'ta dünya istikrarı görsün bakın bir anda nasıl düşecek.