Dünya şehircilik tarihine geçecek! Bakan Murat Kurum dev projede başvuru sayısını açıkladı

"ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Uğraşmasanız millet tepki gösterir. Bu mücadeleyi etmediğimi düşünsem bir an o koltukta oturmam. Milletimiz bunu görüyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zihniyetin yönetimiyle bu hale gelmiştir. Çarpık kentleşmeyle buraya gelmiş. O günün sıkıntılarını çözmekle uğraşıyoruz. Büyüdük gelişiyoruz ama bir taraftan gelişmekte olan ülkeyiz. 6.7 milyon riskli konuttan bahsediyoruz. 1.5 milyonu İstanbul'da. Çok çabuk unutuyoruz nereden nereye geldiğimizi. Daha iyisi yok mu gibi algı içindeyiz. 2012'de bu seferberlik başlamış. 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Ben bizzat 81 ilde kentsel dönüşüm seferberliği başlatmışım. Ben üstüme düşen sorumluluğu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Biz kentsel dönüşüm çalışması başlattığımızda muhalefet milletin kafasını karıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz yanlış yapıyorsak sen yap doğrusunu. O da yok. Bu işin siyaseti olmaz. Ülkenin milli güvenlik meselesi diyoruz. 100 bin konut dönüştüreceğim diyor 4 yıl geçmiş dönüştürememişler. Baharlar gelecek diyor, millet bahar görmedi ki. Karda yollar kapanır. Nerede bahar.

Biz müteahhitlik sektöründe dünyada Çin'den sonra ikinciyiz. Biz gelir gelmez müteahhitlerimizi sınıflandırdık. Kriterlere ayırdık. Siz daha önce hastane yaptıysanız bilgiye sahipsiniz. Sınıflandırdık. Şimdi mühendisleri de sınıflandırıyoruz. Bunun için teknik proje çizecek arkadaşlarımıza sınıflandırma getiriyoruz. Yakın zamanda yayınlanır. Becerisi olanlar projeleri çizecek.