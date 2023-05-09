Dünya şehircilik tarihine geçecek! Bakan Murat Kurum dev projede başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündemdeki başlıklara dair önemli açıklamalar yaptı.
"KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNUYORLAR"
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Kurum şunları söyledi:
Sen kendini masanı terör örgütlerine teröristlere dayarsan söyleriz. Hangi masada kimlerle oturduğuna bak. Öyle yaparsan biz söyleriz. Sen buradan konuşuyorsun Kandil'den seni savunuyorlar. Sen Millet Bahçemizi Amerikalı siyasetçiye verirsen biz söyleriz. Bu yatırım bugün yok mu? Biz halka arz yaptık. Kendisinin SSK genel müdürlüğü dışında işi yok. Kimse sizin kara kaşınız gözünüz için size para vermez.
"BORCUMUZ YOK IMF'DEN BORÇ ALACAĞIZ DİYORLAR"
Şu an fiilen yabancı yatırımcılar yatırım yapıyor. Sanki yeni bir şey varmış gibi vaat vermekle neyi elde edeceksiniz. Şimdi borcumuz yok IMF'den borç alacağız diyorlar. Dünyanın yaşadığı bir krizden geçtik. Aynısını Almanya, Amerika da yaşıyor. Akaryakıt arttı, ısınamadılar. Siz salgında doğalgazla ilgili sıkıntı yaşadınız mı? Togg üretiyorsunuz üretilmedi, TCG Anadolu yapıyorsunuz ne ihtiyaç vardı. Ne yapsanız karşısında gerek olmadığına dair algı var. Tedarik zincirinde sorun olmuş, siz de etkileneceksiniz dünya gibi. Enflasyonumuz şu anda düşüyor daha da düşecek. 14 Mayıs'ta dünya istikrarı görsün bakın bir anda nasıl düşecek.
"SEÇİM İLK TURDA BİTECEK"
İşte Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Sayın cumhurbaşkanımıza milletin bir sevgisi var. Kızanlar da anneler babalar çocuklar da var. 2 gün önce hilalimizi kıranlar Fransız Alman gazeteleri 2 gün sonra görsel şov diye yazıyor. 2 gün önce hilali tahtı kırdınız. Şimdi büyük destek var. Bu sevda, bunu gösteriyor milletimiz. Algıyla sosyal medyayla olmuyor bu iş. İlk turda anketlerin tam aksine farklı bir oyla ilk turda bitireceğimizi düşünüyorum. (İlk turda bitmezse) Motivasyonumuzu kaybetmeyiz çalışırız milletimiz ne istiyorsa başımızın üstünde deriz.
1 YIL İÇİNDE 650 BİN KONUTU BİTİRİP TESLİM EDECEĞİZ
Muhalefet deprem bölgesinde maalesef kendi ilinde... Biz daha önceki depremlerde İBB ve ABB ile günlerce mücadele ettik. En iyi ekipler bu belediyelerimizdeydi. Gelip görüntü verme dışında hizmet görmedik biz. Bizim belediyelerimiz uykusuz fazlasıyla orada kalarak hizmetlerini yaptılar. 142 bin konutun inşası başlaması şantiyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Almanya gelişmiş bir ülke. Sel oldu günlerce enkaz kaldıramadılar. Biz bu süreçte enkazı kaldırmışız, konteyner kentlerin kurulumunu sağlamışız. İlk köy evlerimizi teslim etmişiz bu kolay mı? Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu gibi tutmayacağımız değil. 143 bin köy evi yapılacak, 38 bine başladık. 5 bin 800 de ahır var, 44 bin bağımsız bölüm inşasına başlamışız. Köy evlerinden kısım kısım bitirilenler var.
1 aydır her gün deprem yaşıyoruz. Bu mantıkla hiçbir şekilde inşaat yapmamız lazım. Biz aynı anlayışla Elazığ Malatya'yı İzmir'i inşa ettik. Bizim yaptığımız konutlarda çizik yok. Kalıbı kurduk deprem oldu olabilir. Kalıpta deformasyon varsa düzeltiyoruz devam ediyoruz. Biz işimizi bu anlayışla yapıyoruz. TOKİ'yi ağızlarına almıyorlardı şimdi sırtı kalınlara iş yapıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Atarsın da ölçülü atarsın.
"ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"
Uğraşmasanız millet tepki gösterir. Bu mücadeleyi etmediğimi düşünsem bir an o koltukta oturmam. Milletimiz bunu görüyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zihniyetin yönetimiyle bu hale gelmiştir. Çarpık kentleşmeyle buraya gelmiş. O günün sıkıntılarını çözmekle uğraşıyoruz. Büyüdük gelişiyoruz ama bir taraftan gelişmekte olan ülkeyiz. 6.7 milyon riskli konuttan bahsediyoruz. 1.5 milyonu İstanbul'da. Çok çabuk unutuyoruz nereden nereye geldiğimizi. Daha iyisi yok mu gibi algı içindeyiz. 2012'de bu seferberlik başlamış. 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Ben bizzat 81 ilde kentsel dönüşüm seferberliği başlatmışım. Ben üstüme düşen sorumluluğu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Biz kentsel dönüşüm çalışması başlattığımızda muhalefet milletin kafasını karıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz yanlış yapıyorsak sen yap doğrusunu. O da yok. Bu işin siyaseti olmaz. Ülkenin milli güvenlik meselesi diyoruz. 100 bin konut dönüştüreceğim diyor 4 yıl geçmiş dönüştürememişler. Baharlar gelecek diyor, millet bahar görmedi ki. Karda yollar kapanır. Nerede bahar.
Biz müteahhitlik sektöründe dünyada Çin'den sonra ikinciyiz. Biz gelir gelmez müteahhitlerimizi sınıflandırdık. Kriterlere ayırdık. Siz daha önce hastane yaptıysanız bilgiye sahipsiniz. Sınıflandırdık. Şimdi mühendisleri de sınıflandırıyoruz. Bunun için teknik proje çizecek arkadaşlarımıza sınıflandırma getiriyoruz. Yakın zamanda yayınlanır. Becerisi olanlar projeleri çizecek.
"DÜNYA ŞEHİRCİLİK TARİHİNE GEÇECEK BİR PROJE"
Bu dünya şehircilik tarihine geçecek bir projedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden Yarısı Devletimizden' kampanyasını ilan ettiler. Rezerv konutlarımızın inşasına başladık. 26 Nisan itibariyle 'Yarısı Bizden' başvuruları alıyoruz. 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
2,5 MİLYON BAŞVURU YAPILDI
Bu yüzyılın dönüşüm kampanyasıdır. Bununla dönüşemeyeceksek, dönüşemeyiz. 250 uzmanımız şu anda binaları inceliyorlar. Riskliyse tapuya şerh koymuyoruz. 3'te 2 çoğunluğu sağlayanlarla yapacağız. En geç 2 yıl içinde tamamlıyoruz. Yüzde 50'den fazla destek söz konusu. 6 ay sonra taksit tutarını 0.79 vade oranıyla 10 yılda ödeyebilir ya da vatandaşımız memur maaş katsayısı üzerinden TOKİ'ye başvurabilir. 200 bin konutumuzu yerinde dönüştürüyoruz. Yoğun talep söz konusu. 1.5 milyon riskli konut söz konusu, şu an 350 bin konutluk sürecine başladık. 2.5 milyon vatandaşımız devletine olan güveni başvuruyla göstermiştir. Ben onların böyle bir projeyi hayal edebileceğini düşünmüyorum. Buna ne yaparlar onlar adına bir şey diyemem, biz kendi adımıza ne söylüyorsak yaptık.
"EN ÇOK BAHÇELİEVLER'DE BAŞVURU VAR"
En çok Bahçelievler'de başvuru var. Bu işi yapmamız için deprem mi olması gerekiyor? Güngören'de başvuru sayısı 44 bin 500. Rezerv alanlarda konut üreteceğiz ve vatandaşlarımıza arsa değeriyle vereceğiz. Eğer vatandaşımızın arsası imarlı ise yerinde 200 bin konutumuzu dönüştürüyor olacağız. Boğaz'da da vatandaşımızı düşünmek zorundayız. Boğazımızı, yeşilimizi korumak zorundayız. Burada binalara ilave imar vermeyecek. Ama aynı binayı Boğaziçi öngörünümde aynı şartlarda, imardaki hakkı neyse, aynı haklarla yapabilecek anlayışta bir düzenlemeyi seçimden sonra inşallah çalışmayı başlatacağız. Oralarda da riskli binalar var. Vatandaşlarımız çivi bile çakamıyor. Bu düzenlemeleri de yapacağız. Malum odalar tarafından başvuru yapıldı, iptal edildi. Boğaz'ımızı korumak zorundayız.
Ulusal Risk Kalkanı Projesi başlattık. 150 aşkın bilim insanımızla çalışıyoruz. 13 grup oluşturduk. Ekiplerimizle çalışıyoruz. Okul, kamu binaları gibi binalara ilişkin tüm çalışmaları ekiplerimiz yapıyorlar. İstanbul'daki kamu binalarının tamamının tespitleri yapıldı.