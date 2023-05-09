Silah kazası kurbanı şehit Uzman Çavuş Sevim son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri1'inci Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim (24), görevli olarak Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi'ne gitti. Buradaki bir üs bölgesinde görev yapan Mehmet Sevim önceki gün silah kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sevim, doktorların tüm çabalarına rağmen şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi. Ortaköy ilçesine bağlı Satansarı köyünde düzenlenen cenaze törenine askeri ve sivil erkânın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Şehit Uzman Çavuş Sevim gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Bekâr olan şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in, 20 gün önce memleketi Satansarı köyüne gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) görev yapan Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), önceki gün görevini tamamladıktan sonra, evine gitmek üzere birliğinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Kabayal'e, bir otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, ağır yaralanan Kabayel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kaçan otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunurken, ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki D.A.K., bir süre sonra polise teslim oldu. Sürücü tutuklanırken, şehit Kabayel, görev yaptığı JAKEM Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya uğurlandı. Geçen 27 Mart'ta göreve başladığı öğrenilen şehit Karayel, burada ikindi namazını müteakip düzenlenen törenin ardından Isparta Şehitliği'nde toprağa verildi.