21 bin 560 öğrenciye müjdemüjde: Depremzede liseliler için ek üniversite kontenjanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın dün ikinci durakları Adana oldu. AK Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Adanalılar Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır, malum kişileri getirmez başa" dedi. Resmi rakamlara göre miting alanında 80 bin kişinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:İnşallah haftaya pazar günü biz Ankara'dan balkon konuşması yaparken Adana da buradan yapacak.(6 Şubat'taki) Depremin hemen ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. Depremde ağır can kaybı ve yıkım yaşayan 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem çalışmaları yerinde takip ettik hem de bundan sonraki işlerin planlamasını sizlerle beraber yaptık. Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak, bunun 319 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz.Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde, bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimize 1'er kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yararlanacağı bu kararların, 2023-2024 eğitim- öğretim yılında üniversiteye yerleşecek gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.Her şeyi değiştirdik, tek bir muhalefet kaldı. Bunların kibri arşa değmiş durumda. Bakan, mevki dağıtıyorlar. Ülkenin kaynaklarını tefecilere peşkeş çekme sözü veriyor. Hele siz kapalı kapılar arkasında kimlere ne söz verdiklerinizi açıklayın. PKK'ya sırtınızı nasıl dayadığınızın hesabını verin.15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay Bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'Haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlarda teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay Bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay Vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.Bölgesel havalimanı açıldıktan sonra Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağını söylüyorlar. Adanalı ne derse, onu yaparız. Bu arada Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mitinge ilişkin sosyal medya paylaşımında "Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını, bereketin şehri Adana ile aralayacağız. Teşekkürler Adana" ifadelerini kullandı.