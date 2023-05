Adaylar Türkiye Yüzyılını anlattı

Kadınlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu, "Bu dönem her dönem olduğu partimizde yine genç ve kadın milletvekili adaylarımıza listemizde yer verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim kadınların yanında yer alarak, aktif siyaset hayatında etkin şekilde yer aşamaları için destekçi oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır kadına dair her alanda devrim niteliğinde adımlar atan, Anayasa ve yasalar başta olmak üzere, proje ve uygulamalarla kadınların ekonomik, siyasi, sosyal alanda güçlendiren çakışmalar yapan parti AK Parti'dir" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Lütfiye Selva Çam, "Kahramankazanlı hemşerilerimizin destek ve enerjileri ile son on günde hep birlikte milletimizin birlik ve beraberliği vatanımızın bölünmez bütünlüğü için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Çalışmalarına Mamak'ta başlayan Mustafa Hasgül, "Mamak o kadar coşkuluydu ki hangi kapıyı çalsak kime el uzatsak bizleri sevgiyle karşılayıp muhabbetle uğurladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun liderliğinde sürdürdüğümüz davamızın sonuna kadar arkasındalar." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Ebru Kurban Yaldız Polatlı'da İlçesi'nde köyleri ve esnafları ziyaret etti. Yaldız, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana izlediği devlet politikaları ve yaptığı hizmetleri anlattı.

AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Zehra Aydemir de Elmadağ, Çankaya ve Mamak'ı ziyaret etti. Kızılay Güvenpark'ta Taksici ve dolmuşçu esnafını tek tek ziyaret eden genç milletvekili adayı, şoförlerin istek ve önerilerini dinledi. Ardından Olgunlar Caddesi ve Kumrular Caddesini gezen Aydemir, buradaki esnafa Türkiye Yüzyılı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatlerini anlattı.

Nallıhan'da vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Ankara Milletvekili adayı Halil Hotaman da, "Nallıhan ilçemizde Esnaf ve vatandaşımızı tek tek ziyaret ettik. Cami cemaatine, gencine, yaşlısına her birine ayrı ayrı Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Her biri gönülden verdikleri desteklerini dile getirdiler. Gönüllere girmiş bir cumhurbaşkanı ile aynı davaya hizmet etmekten şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 3. bölge milletvekili adayı Dr. Ömer İleri; Teknofest kuşağı ile bir arada olmanın gençlerin ışık saçan gözlerinde Türkiye Yüzyılını görmenin gurur verici olduğunu belirtti. İleri; daha sonra Teknopark Ankara'da Teknoloji Sohbetleri etkinliğine katılan İleri, Türkiye Yüzyılında teknoloji anlamında büyük atılımlar yapılacağını tersine beyin göçü ile ülkenin bölgesinde güçlenerek ilerleyeceğini vurguladı.