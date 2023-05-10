Böbrek kavgası 5’inci kez adliyede

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Ankara Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun "Yeğenimiz" dedikleri Sefa Yörükoğlu'na böbreğini vermesi için ikna ettikleri işçi Ufuk Coşkun 6 yılda verdiği 4 şikâyetin çeşitli gerekçelerle reddedilmesi ya da iptal edilmesi üzerine 5. kez dava açtı. Coşkun; Sarıaslan ve Neslihanoğlu'nun, "Böbrek Kumpası" haberi dolayısıyla SABAH Gazetesi aleyhine açtığı ve kaybettikleri davayı emsal gösterdi.Yıllardır hakkını arayan Ufuk Coşkun bu kişilerin 6 yıl önce böbreği karşılığında 200 bin Türk Lirası nakit para, sıfır ev, o dönem 2016 model sıfır araba sözü verdiğini belirtti. Paraya çok ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul ettiğini söyleyen Coşkun, "Bu daire, Yaşar Neslihanoğlu'nun yaptığı binadan olacaktı. Benim böbreğimi verdiğim kişi o zaman beni eve götürdü, gezdirdi.Arabanın Pursaklar'daki bayisine gittik, 2 bin lira kaporasını ödedik. Böbreği verdim. Ameliyattan önce 20 bin Türk Lirası verdiler. Geri kalanı ameliyattan sonra dediler, onu da ödemediler. Sarıaslan, böbreğim için benim evime kadar geldi. Annemle görüştü, açık açık böbreğimi istedi" dedi. Şimdi söz konusu isimlerin her şeyi inkâr ettiğini belirten Coşkun, daha önce yaptığı 4 başvurunun işleme alınmadığını söyleyerek, "Onlar SABAH Gazetesi'ne de haber nedeniyle dava açmışlar. Ancak davayı SABAH kazandı. Şimdi bu kararla beşinci defa haklarında şikâyetçi olacağım. Vazgeçmem için sürekli tehdit ediyorlar. Hastanede benim adıma sahte imza atarak kurdukları bu kumpası ortaya çıkarılmasını istiyorum" dedi.