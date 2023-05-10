Kanser hastası vatandaştan Erdoğan’a ağlatan mektup: Size minnet borcum var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir televizyonda katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gönderilen bir mektubun kendisini çok duygulandırdığını anlattı.Hamza Dağ'ın bahsettiği mektupta Raziye Karaman adlı vatandaş, 1996'da İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gördüğü bir iyiliği anlatıyor. Mektubunda hastanede kucağında vefat eden kanser hastası babasının cenazesini morgdan alıp memleketi Afyon'a götürmek için Erdoğan'dan yardım istediklerini belirterek, "Cenazemizi Afyon'daki köyümüze kadar getirdiler. Hiçbir ücret almadılar. Ben size yıllardır dua ediyorum. Eğer bir gün seçime girerseniz dua ve desteklerim sizinle. Kendim de rektum kanseriyim. Eğer size olan minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek. Rabbim sizi ve ailenizi korusun, bu yolda bütün engelleri kaldırsın" ifadelerini yer aldı. Hamza Dağ, "Bu mektup Cumhurbaşkanımızın icraat yönünün yanı sıra insani yönünün de çok güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.