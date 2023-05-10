‘Kuyruklarını FETÖ ve PKK tutuyor’

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askerliğini yaparken, terhisine 3 gün kala, operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak Kuzey Irak'a götürülüp şehit edilen Jandarma Er Şaban Ertaştan'ın (22), Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ağabeyi Yılmaz Ertaştan, HDP ile işbirliği yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masaya sert tepki gösterdi: "Talimatları dışarıdan alıyorlar. FETÖ ile kol kolalar. Kuyrukları dışarıda. PKK ne derse, FETÖ haini ne derse onu yapıyorlar ve yapacaklar.Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP ve onun genel başkanının teröristlerin söylemleri karşısında çıtı çıkmıyor, çok yazık. Bizim HDP ile PKK ile kol kola yürüyenlerle işimiz yok. Bir gün geçmeden boynunu bükük masaya dönenlerle işimiz yok. Vatanın birliğini, dirliğini bozanlarla işimiz yok. Güzel ülkemi bölmeye çalışanlarla işimiz yok. Dün öyle bugün böyle diyerek dönenlerle işimiz yok. Yanlarına Apo'yu da alsalar millet onlara fırsat vermeyecek. Dağdakilere selam yollayadursunlar, biz en güzel selamı 14 Mayıs'ta vereceğiz" dedi.