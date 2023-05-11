16 devlet üniversitesinde yüzde 25 kontenjan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği depremzede öğrenciler için üniversitelerde ek kontenjan ile ilgili detaylar netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı. Depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er kontenjan ayrılacak. Karar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olmak üzere toplam 16 devlet üniversitesini kapsıyor.Depremzede adaylar tercih sayı ve sırasını gözeterek önceliklerine göre genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.Vakıf üniversitelerinde ise her bir programa, 2547 sayılı kanunda öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak. Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı, mezun veya ilişiği kesilmiş adaylar bu haktan yararlanamayacak.