TürkiyeGaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Millet İttifakı'nın HDP ile kol kola girmesine ateş püskürerek, "Hainlerle pazarlık masasına oturanları asla affetmeyeceğiz. Bunlara verilen oy Mehmetçik'e kurşun olur. Bunlar Atatürk'ün değil terör örgütlerinin askeri olmuş" ifadelerini kullandı. Aylar, "Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorlar. Türkiye'de özerkliği konuşur hale geldiler. Kılıçdaroğlu durmadan 'Barışacağız' diyor. Kimlerle barışıyorsun? Van'da 'Dişe diş, kana kan' diyenlerle mi barışıyorsun? Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle masaya oturdunuz. Tarih sizi affetmeyecek. Hainlerle pazarlık ettiniz. Evladını vatana şehit veren annelerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, 14 Mayıs'ta şehit analarını düşünerek oyunuzu atın" diye konuştu.