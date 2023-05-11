Cengiz Çandar’dan ‘özerklik ve mutabakat’ itirafı

HDP'den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, bir televizyon kanalında, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçimlerden sonra yapacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Çandar, Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları da verdi. CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydeden Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" dedi. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var" diye konuştu. Cengiz Çandar "Kürtlerin de oy vereceği, seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eşbaşkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular" diyerek itiraflarda bulundu. SABAH