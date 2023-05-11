Doğancı tüneli yılsonu açılıyor

Doğancı Barajı Tüneli, yıl sonunda açılıyor. Orhaneli ilçesini Bursa'ya bağlayan 2 bin 36 metrelik tünel, ulaşımı 15 dakikadan 3 dakikaya indirecek. Bursa'dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğancı Barajı Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Tünelin Bursa'nın dağ bölgesinde hayatı kolaylaştıracağını ifade eden Varank, "Yılsonu Doğancı Barajı Tünelinin açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız" dedi. Kütahya ve Balıkesir aksında Orhaneli'ni Bursa'ya bağlayan yolda yer alan tünel, 2 bin 36 metre uzunluğunda. Doğancı Barajı'nın yolu daraltması üzerine başlatılan baraj projesi, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünel açılınca ulaşım süresi 15'ten 3 dakikaya inecek.