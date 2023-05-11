Gençlere oy bilgilendirmesi

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Avukat Vahide Nur Bakır, ilk kez oy kullanacak gençlere dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı. Bakır, "Kendilerine bir zarf, 2 oy pusulası verilecek. Zarfın üzerinde YSK ve İlçe Seçim Kurulu'nun birer amblemi olmalı. Pusula ve zarfın üzerinde herhangi bir işaret, yırtılma olmamalı. Bu yüzyılın seçimi, çok dikkat etmeliyiz. Kimse oy kullanırken 'acele et' diye baskı yapamaz. Mührü bastıktan sonra mürekkebin bulaşmaması için pusula geriye doğru katlanarak zarfa konulmalı. Zarfı yapıştırmak şart değil" dedi.