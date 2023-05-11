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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Kimse millet iradesine zincir vuramaz

Batı’nın Millet İttifakı’ndan yana tavır aldığını söyleyen Bahçeli: Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz, bunu kendinde hak göremez. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kimse millet iradesine zincir vuramaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu acizdir, çaresizdir, esir düşmüştür, uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuz yarar olacaktır. Mutfaktan da dışarı çıkmasın" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:
Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi ve gazetelerin Türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir. Sistemli ve şiddetli algı operasyonu yapıyorlar. İngiliz The Economist, 'Erdoğan gitmeli' diyor. ABD'de yayınlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.
Batı zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Gayri ahlaki ve gayri meşru tavırdır. Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. İktidarın ruhsatı ne ABD'den, ne İngiltere'den ne de Almanya'dan alınacaktır. Emperyalizmin beşinci kol faaliyetine soyunan kimliksizlerdir. Aziz milletimin nezdinde yok hükmündedirler. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. İç ve dış şer cephesi, Türkiye'ye ayar veremez, Türkiye kafakola alınacak ülke değildir.




PROVOKASYON PROVASI TERS TEPTİ
14 Mayıs seçimlerini sabote etmek için ajanlar devrede, alçaklar mesaide. 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan, Trabzon'un kültüründen nasibini almamış şahsın neden olduğu provokasyondur. Meydan meydan dolanıp fitne saçması, görevini ihmal ederek ağır kusurlu bulunması yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüzkarasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir. Dadaşların şuurlu tavrı ile bozulmuştur.
İstanbul'da 1 milyon 700 bin vatandaşın buluşması korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını vereceklerdir. Adaleti teröristler için isteyen ahlaksızlar, şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul Belediye Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin.




'KILIÇDAROĞLU PKK'NIN ADAYIDIR'
KILIÇDAROĞLU bölücü terör örgütünün adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü sizinle taçlanacaktır. Sayın Erdoğan'a durmak yok yola devam diyecek misiniz? İç ve dış mihrakların, zalimlerin defterini dürecek misiniz?

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