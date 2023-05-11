Kimse millet iradesine zincir vuramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu acizdir, çaresizdir, esir düşmüştür, uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuz yarar olacaktır. Mutfaktan da dışarı çıkmasın" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi ve gazetelerin Türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir. Sistemli ve şiddetli algı operasyonu yapıyorlar. İngiliz The Economist, 'Erdoğan gitmeli' diyor. ABD'de yayınlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.Batı zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Gayri ahlaki ve gayri meşru tavırdır. Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. İktidarın ruhsatı ne ABD'den, ne İngiltere'den ne de Almanya'dan alınacaktır. Emperyalizmin beşinci kol faaliyetine soyunan kimliksizlerdir. Aziz milletimin nezdinde yok hükmündedirler. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. İç ve dış şer cephesi, Türkiye'ye ayar veremez, Türkiye kafakola alınacak ülke değildir.14 Mayıs seçimlerinisabote etmek için ajanlardevrede, alçaklar mesaide.7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan,Trabzon'un kültüründen nasibinialmamış şahsın neden olduğuprovokasyondur. Meydan meydandolanıp fitne saçması, göreviniihmal ederek ağır kusurlu bulunmasıyanlış üstüne yanlıştır. Esnafziyareti diye gidip korsan mitingekalkan malum belediye başkanıTrabzon'un yüzkarasıdır. KimseErzurumlu kardeşlerimize ve polisimizeiftira atmasın. Tehlikeliprovokasyon provası yapılmış veters tepmiştir. Dadaşların şuurlutavrı ile bozulmuştur.İstanbul'da 1 milyon 700bin vatandaşın buluşması korkuyakapılmalarına neden olmuştur.Eren Bülbül'ün dökülen kanlarınınhesabını vereceklerdir. Adaletiteröristler için isteyen ahlaksızlar,şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizinhesabını nasıl soracaklar.Terör ittifakının bütün özelliklerizuhur etmiştir. İstanbulBelediye Başkanı gelsin de ErenBülbül için adalet istesin.KILIÇDAROĞLU bölücü terör örgütünün adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü sizinle taçlanacaktır. Sayın Erdoğan'a durmak yok yola devam diyecek misiniz? İç ve dış mihrakların, zalimlerin defterini dürecek misiniz?