Kimse millet iradesine zincir vuramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu acizdir, çaresizdir, esir düşmüştür, uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuz yarar olacaktır. Mutfaktan da dışarı çıkmasın" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:
Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi ve gazetelerin Türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir. Sistemli ve şiddetli algı operasyonu yapıyorlar. İngiliz The Economist, 'Erdoğan gitmeli' diyor. ABD'de yayınlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.
Batı zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Gayri ahlaki ve gayri meşru tavırdır. Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. İktidarın ruhsatı ne ABD'den, ne İngiltere'den ne de Almanya'dan alınacaktır. Emperyalizmin beşinci kol faaliyetine soyunan kimliksizlerdir. Aziz milletimin nezdinde yok hükmündedirler. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. İç ve dış şer cephesi, Türkiye'ye ayar veremez, Türkiye kafakola alınacak ülke değildir.
PROVOKASYON PROVASI TERS TEPTİ
14 Mayıs seçimlerini
sabote etmek için ajanlar
devrede, alçaklar mesaide.
7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan,
Trabzon'un kültüründen nasibini
almamış şahsın neden olduğu
provokasyondur. Meydan meydan
dolanıp fitne saçması, görevini
ihmal ederek ağır kusurlu bulunması
yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf
ziyareti diye gidip korsan mitinge
kalkan malum belediye başkanı
Trabzon'un yüzkarasıdır. Kimse
Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize
iftira atmasın. Tehlikeli
provokasyon provası yapılmış ve
ters tepmiştir. Dadaşların şuurlu
tavrı ile bozulmuştur.
İstanbul'da 1 milyon 700
bin vatandaşın buluşması korkuya
kapılmalarına neden olmuştur.
Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının
hesabını vereceklerdir. Adaleti
teröristler için isteyen ahlaksızlar,
şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin
hesabını nasıl soracaklar.
Terör ittifakının bütün özellikleri
zuhur etmiştir. İstanbul
Belediye Başkanı gelsin de Eren
Bülbül için adalet istesin.
'KILIÇDAROĞLU PKK'NIN ADAYIDIR'
KILIÇDAROĞLU bölücü terör örgütünün adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü sizinle taçlanacaktır. Sayın Erdoğan'a durmak yok yola devam diyecek misiniz? İç ve dış mihrakların, zalimlerin defterini dürecek misiniz?