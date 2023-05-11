İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. İddialara göre farklı silahlı eylem arayışlarında oldukları saptanan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Uzun namlulu silahlarla böyle yakalandılar | Video